Фенербахче зовет Шупо-Мотинга в Турцию

Турецкий «Фенербахче» заинтересован в переходе 30-летнего камерунского форварда ПСЖ Эрика Шупо-Мотинга.
Эрик — главная трансферная цель «Ференбахче» этой зимой. Но спортивный директор парижан Леонардо не горит желанием отпускать игрока, ведь в ближайшее время клуб может покинуть 32-летний уругвайский форвард Эдинсон Кавани.
В текущем сезоне Шупо-Мотинг провел за ПСЖ 13 матчей во всех турнирах, где забил 4 мяча и отдал 1 результативную передачу.
Контракт футболиста с ПСЖ рассчитан до лета 2020-го года. Ориентировочная стоимость бомбардира составляет €5 миллионов.
Источник — Le 10 Sport
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.