Фенербахче зовет Шупо-Мотинга в Турцию

Турецкий «Фенербахче» заинтересован в переходе 30-летнего камерунского форварда ПСЖ Эрика Шупо-Мотинга.

Эрик — главная трансферная цель «Ференбахче» этой зимой. Но спортивный директор парижан Леонардо не горит желанием отпускать игрока, ведь в ближайшее время клуб может покинуть 32-летний уругвайский форвард Эдинсон Кавани.

В текущем сезоне Шупо-Мотинг провел за ПСЖ 13 матчей во всех турнирах, где забил 4 мяча и отдал 1 результативную передачу.

Контракт футболиста с ПСЖ рассчитан до лета 2020-го года. Ориентировочная стоимость бомбардира составляет €5 миллионов.