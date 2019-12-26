ВИДЕО. 100 матов за три минуты. Брата Газзаева уволили из очередного клуба

Российский специалист Юрий Газзаев покидает пост главного тренера «Енисея» из Красноярска. Об этом журналистам рассказал сам наставник, сообщив, что решение было принято во время беседы с руководством клуба:

«Информация о моём увольнении правдива. Пока ещё ничего не подписали, вчера просто это обговорили. Всё прошло без конфликтов, с генеральным директором нормально пообщались. Дальнейшие планы? Пока был при работе, естественно, даже не думал о вариантах. Сейчас, наверное, увидят, что человек свободен, кому-то, может, буду необходим».

Брат Валерия Газзаева, экс-наставника киевского Динамо, стал популярен после яркого разбора игры в раздевалке тогдашней его команды «Волгарь», когда высказал подопечным примерно 100 матов за три минуты.