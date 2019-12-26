ВИДЕО. 100 матов за три минуты. Брата Газзаева уволили из очередного клуба

Юрий Газзаев стал популярен после яркого разбора игры в раздевалке

  • 26.12.2019 18:09
  • 1848 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. 100 матов за три минуты. Брата Газзаева уволили из очередного клуба
© ФК Енисей. Юрий Газзаев
Российский специалист Юрий Газзаев покидает пост главного тренера «Енисея» из Красноярска. Об этом журналистам рассказал сам наставник, сообщив, что решение было принято во время беседы с руководством клуба:
 
«Информация о моём увольнении правдива. Пока ещё ничего не подписали, вчера просто это обговорили. Всё прошло без конфликтов, с генеральным директором нормально пообщались. Дальнейшие планы? Пока был при работе, естественно, даже не думал о вариантах. Сейчас, наверное, увидят, что человек свободен, кому-то, может, буду необходим».
 
Брат Валерия Газзаева, экс-наставника киевского Динамо, стал популярен после яркого разбора игры в раздевалке тогдашней его команды «Волгарь», когда высказал подопечным примерно 100 матов за три минуты.
 
ВИДЕО [18+]. Разбор матча от Юрия Газзаева [Внимание! Видео содержит нецензурную брань!]
 
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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    xerx
      xerx, 26.12.2019 18:52
    -1
    "решение было принято во время беседы с руководством клуба"
    "с генеральным директором нормально пообщались"
    По этому видео можно представить, как беседовали и общались..
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    Dirkochelo
    online
      Dirkochelo, 26.12.2019 18:31
    -1
    Наша, динамівська закалка!
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