Богдан Михайличенко – Игрок декабря в УПЛ

Лучшим игроком декабря в УПЛ был признан защитник «Зари» Богдан Михайличенко.
В голосовании болельщиков он набрал 38% голосов и опередил Артема Беседина (30%), Даву (17%), Виктора Цыганкова (9%), Жуниора Мораеса (2%), Исмаили (1%) и Максима Третьякова (1%).
Приз лучшего тренера декабря также ушел в «Зарю» - его завоевал Виктор Скрипник.
Источник — УПЛ
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