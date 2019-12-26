Скрипник – Тренер декабря в УПЛ

Лучшим тренером декабря в УПЛ был признан наставник «Зари» Виктор Скрипник.

В голосовании он набрал 58% голосов, и опередил Александра Рябоконя из «Десны» (21%), Александра Бабича из «Мариуполя» (11%) и Егише Меликяна из «Львова» (10%).

В декабре «Заря» обыграла «Динамо» 2:1 и с аналогичным счетом проиграла «Шахтеру». Скрипник был признан лучшим тренером 17-го тура УПЛ.