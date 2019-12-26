2019-й – наименее результативный год для Роналду за последние 10 лет

В 2019 календарном году Криштиану Роналду забил 39 голов: 25 за «Ювентус» и 14 – за сборную Португалии. Этот год стал для Роналду наименее результативным за последние 10 лет.
Свой рекорд результативности, 69 голов, Роналду установил в 2013 году. С тех пор ежегодно его результативность снижается.
Всего за последние 10 лет Роналду забил 555 голов. Больше него за этот период забил только Лионель Месси.
Источник — Marca
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