ФОТО. Месси забил больше Роналду за последние 10 лет

32-летний аргентинский форвард каталонской «Барселоны» Лионель Месси за последние 10 лет забил больше мячей, чем 34-летний португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду.

На счету Месси 579 голов за последние 10 лет. У Роналду — 555 мячей. Учитываются голы как за клубы, так и за национальные сборные.

Стоит отметить, что только Месси и Роналду превзошли отметку в 500 забитых мячей за последнее десятилетие.