ФОТО. Месси забил больше Роналду за последние 10 лет

На счету аргентинца 579 мячей, португалец забил 555 голов

  • 26.12.2019 01:31
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ФОТО. Месси забил больше Роналду за последние 10 лет
© ФК Барселона. Лионель Месси

32-летний аргентинский форвард каталонской «Барселоны» Лионель Месси за последние 10 лет забил больше мячей, чем 34-летний португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду.

На счету Месси 579 голов за последние 10 лет. У Роналду — 555 мячей. Учитываются голы как за клубы, так и за национальные сборные.

Стоит отметить, что только Месси и Роналду превзошли отметку в 500 забитых мячей за последнее десятилетие.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

There are only two players have scored 500 goals this decade 😎😎

Публикация от INSIDE GLOBAL (@inside_global)

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Источник — Instagram

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