Жозе МОУРИНЬО: «Тоттенхэм не станет королем трансферного рынка»

Наставник «Тоттенхэма» - о возможностях клуба во время трансферного окна

  • 26.12.2019 14:22
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Жозе МОУРИНЬО: «Тоттенхэм не станет королем трансферного рынка»
© ФК Тоттенхэм. Жозе Моуриньо

Главный тренер «Тотенхэма» Жозе Моуриньо понимает, что возможности клуба во время январского трансферного окна будут ограниченными:

«Я в «Тоттенхэме». Я знаю философию клуба, проект, цели. Знаю, что на трансферном рынке мы будем просто реагировать на то, что может получиться.

Если какой-то игрок уходит, нам нужно адаптироваться к этому. Но мы никогда не станем королями рынка, охотиться за топ-игроками и сражаться с клубами, которые готовы со своей философией выкупить футболиста и перейти к следующим важным целям.

Нам нужно поступать разумно, творчески. Я повторяю, мне нравятся те игроки, которые у меня есть. Чем больше я с ними работаю, тем больше их узнаю, больше понимаю их качества и их слабые стороны.

Продолжаю говорить, что мне нужно время, и это время наступает. Не в ближайшие дни. Но в январе-феврале у нас будет немного больше времени, чтобы попытаться улучшить команду».

Ранее сообщалось о том, что «Тоттенхэм» хочет продлить контракт с Эриком Дайером.

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Источник — Goal.com

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