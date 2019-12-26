Жиру может вернуться во Францию

Оливье Жиру недоволен нехваткой игрового времени в составе «Челси» в нынешнем сезоне и намерен покинуть клуб зимой.

Форвард заявил, что не исключает возможность своего возвращения во французскую Лигу 1:

«Существует большая вероятность того, что произойдут изменения, потому что мне уже не хватает игрового времени, чтобы показать себя. Франция — один из вариантов».

В нынешнем сезоне Жиру провел всего 7 матчей в составе «Челси».