Жиру может вернуться во Францию

Оливье Жиру недоволен нехваткой игрового времени в составе «Челси» в нынешнем сезоне и намерен покинуть клуб зимой.
Форвард заявил, что не исключает возможность своего возвращения во французскую Лигу 1:
«Существует большая вероятность того, что произойдут изменения, потому что мне уже не хватает игрового времени, чтобы показать себя. Франция — один из вариантов».
В нынешнем сезоне Жиру провел всего 7 матчей в составе «Челси».
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