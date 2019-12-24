Жиру уйдет из Челси в январе

Французский форвард не намерен оставаться в английском клубе

  • 24.12.2019 14:11
  • 672 просмотра
  • 1 комментарий
Жиру уйдет из Челси в январе
© Sky Sports. Оливье Жиру

33-летний форвард «Челси» и сборной Франции по футболу Оливье Жиру намерен покинуть лондонский клуб в зимнее трансферное окно.

У футболиста слишком мало игровой практики в преддверии Евро-2020, на который Жиру надеется поехать в составе сборной Франции.

«Будет сложно остаться в «Челси». Я хочу поговорить с тренером. Мне не хватает игрового времени. Но на текущий момент я — игрок «Челси». До открытия трансферного окна еще есть игры. Затем мы обсудим наилучшее решение для меня. Франция — одна из возможностей», — отметил Жиру.

В текущем сезоне Жиру провел за «Челси» 7 матчей во всех турнирах, где забил один гол. Его контракт с «аристократами» действителен до конца июня 2020-го года.

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Источник — Goal.com

(1 голос)

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Комментарии
    dneprkby
      dneprkby, 24.12.2019 14:57
    0
    Суркис не зевай!!))
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    dneprkby
      dneprkby, 24.12.2019 14:57
    0
    Суркис не зевай!!))
    Ссылка
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