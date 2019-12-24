Жиру уйдет из Челси в январе

33-летний форвард «Челси» и сборной Франции по футболу Оливье Жиру намерен покинуть лондонский клуб в зимнее трансферное окно.

У футболиста слишком мало игровой практики в преддверии Евро-2020, на который Жиру надеется поехать в составе сборной Франции.

«Будет сложно остаться в «Челси». Я хочу поговорить с тренером. Мне не хватает игрового времени. Но на текущий момент я — игрок «Челси». До открытия трансферного окна еще есть игры. Затем мы обсудим наилучшее решение для меня. Франция — одна из возможностей», — отметил Жиру.

В текущем сезоне Жиру провел за «Челси» 7 матчей во всех турнирах, где забил один гол. Его контракт с «аристократами» действителен до конца июня 2020-го года.