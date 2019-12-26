Виллиан ведет с Челси переговоры о новом контракте

Наставник лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард сообщил, что клуб ведет переговоры с вингером Виллианом о пролонгации контракта.
«Виллиан ведет переговоры о новом контракте. Сейчас обсуждается финансовая сторона вопроса. Он великолепный игрок, и он мне нужен», - сказал Лэмпард.
Отметим, что в этом сезоне Виллиан провел 17 матчей за «Челси», забил четыре мяча и сделал три результативные передачи. Контракт Виллиана с «Челси» истекает летом 2020 года.
Ранее сообщалось, что «Барселона» собирается бесплатно подписать Виллиана.
Источник — Daily Mail
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