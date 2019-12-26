Эдуард СОБОЛЬ: «Верю, что лучшие дни сборной Украины еще впереди»

Защитник «Брюгге» подвел итоги выступления национальной команды

  • 26.12.2019 10:41
  • 611 просмотров
  • 3 комментария
Эдуард СОБОЛЬ: «Верю, что лучшие дни сборной Украины еще впереди»
© ФК Брюгге. Эдуард Соболь
Защитник сборной Украины Эдуард Соболь оценил игру команды в отборе на Евро-2020 и поделился ожиданиями от чемпионата.
 
— Очень рад за нашу сборную. Национальная команда сделала большой шаг вперед в плане своего развития и авторитета в Европе. И я верю, что лучшие дни этой сборной еще впереди. 
 
— Как охарактеризуешь отборочный турнир Евро-2020?
— Это отличный результат для сборной Украины, которая не проиграла ни одного поединка и вышла в финальную часть Евро с первого места. Этот успех — следствие классного взаимопонимания футболистов и тренерского штаба.
 
— Что скажешь о соперниках по финальной части Евро?
— Не хочется сейчас что-то конкретизировать. Все знают силу сборной Нидерландов и Австрии. И кто бы не попал в противники из матчей плей-офф, все команды способны на сюрпризы. Главное, как все подойдут к финальной части чемпионата Европы.
 
— Нидерланды — фаворит?
— На бумаге, возможно. Однако сборная Украины своей игрой сделает все, чтобы опровергнуть эти предположения.
 
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Источник — zbirna.com

(1 голос)

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Комментарии
    roma.klepikov.97
    online
      roma.klepikov.97, 26.12.2019 12:23
    0
    Начни новую жизнь в Новом году, приведи свое тело в порядок: избавься от лишнего веса, убери пузо, подкачай руки и пресс, тем более что теперь это можно сделать не выходя из дома без диет и препаратов. Это новая фишка которая взорвала США и уже пришла к нам, вот сами почитайте- https://blu.vn/sblog
    Ссылка
    Dirkochelo
    online
      Dirkochelo, 26.12.2019 11:46
    +1
    AЛВ, 26.12.2019 11:29
    Величезна мрія є при житті,щоб збірна України стала Чемпіоном Європи.!!!
    У гопаку тілки!
    Ссылка
    AЛВ
    online
      AЛВ, 26.12.2019 11:29
    0
    Величезна мрія є при житті,щоб збірна України стала Чемпіоном Європи.!!!
    Ссылка
    Dirkochelo
    online
      Dirkochelo, 26.12.2019 11:46
    +1
    AЛВ, 26.12.2019 11:29
    Величезна мрія є при житті,щоб збірна України стала Чемпіоном Європи.!!!
    У гопаку тілки!
    Ссылка
    roma.klepikov.97
    online
      roma.klepikov.97, 26.12.2019 12:23
    0
    Начни новую жизнь в Новом году, приведи свое тело в порядок: избавься от лишнего веса, убери пузо, подкачай руки и пресс, тем более что теперь это можно сделать не выходя из дома без диет и препаратов. Это новая фишка которая взорвала США и уже пришла к нам, вот сами почитайте- https://blu.vn/sblog
    Ссылка
    AЛВ
    online
      AЛВ, 26.12.2019 11:29
    0
    Величезна мрія є при житті,щоб збірна України стала Чемпіоном Європи.!!!
    Ссылка
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