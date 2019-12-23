Выход сборной Украины на Евро-2020 - событие года для 13% украинцев

Сборная Украины по футболу уверенно вышла в финальную часть Евро-2020, а это событие стало одним из важнейших для украинцев в уходящем году.
Согласно опросу Социологической группы Рейтинг, для 13% украинцев выход на Евро - важнейшее событие 2019 года. Опрос проводился среди населения Украины от 18 лет и старше. В опросе участвовали 2500 респондентов.
Более важными в 2019 года назвали освобождение украинских моряков из российского плена (48%), выборы Президента Украины (44%) и выборы в Верховную Раду Украины (15%).
Источник — Новое время
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