Брендан РОДЖЕРС: «Хотим продолжать прогрессировать как команда»

Главный тренер «Лестера» – о предстоящем матче с «Ливерпулем»

  • 26.12.2019 09:53
  • 393 просмотра
  • 0 комментариев
Брендан РОДЖЕРС: «Хотим продолжать прогрессировать как команда»
© ФК Лестер. Брендан Роджерс
Наставник «Лестера» Брендан Роджерс поделился ожиданиями от предстоящего матча 19-го тура английской Премьер-лиги против «Ливерпуля».
 
«Мы хотим продолжать прогрессировать как команда. Мы нацелены на предстоящую игру и с нетерпением ждем возможности встретиться с командой топ-класса. Посмотрим, чего нам удастся добиться», - сказал Роджерс.
 
Напомним, матч «Лестер» – «Ливерпуль» состоится в четверг, 26 декабря. Начало в 22:00 по Киеву.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Лестер

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности