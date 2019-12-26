Брендан РОДЖЕРС: «Хотим продолжать прогрессировать как команда»

Наставник «Лестера» Брендан Роджерс поделился ожиданиями от предстоящего матча 19-го тура английской Премьер-лиги против «Ливерпуля».
«Мы хотим продолжать прогрессировать как команда. Мы нацелены на предстоящую игру и с нетерпением ждем возможности встретиться с командой топ-класса. Посмотрим, чего нам удастся добиться», - сказал Роджерс.
Напомним, матч «Лестер» – «Ливерпуль» состоится в четверг, 26 декабря. Начало в 22:00 по Киеву.
Источник — ФК Лестер
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