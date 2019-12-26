Ради покупки Холанда МЮ придется продать Погба

Английский «Манчестер Юнайтед» обеспокоен тем, что потенциальный трансфер нападающего «РБ Зальцбург» Эрлинга Холанда может повлиять на возможность удержать хавбека Поля Погба.

В клубе существует мнение, что общий агент игроков Мино Райола поможет убедить Холанда перейти в английский клуб, но при условии возможного ухода француза.

В этом сезоне Холанд забил 28 мячей в 21 матче во всех турнирах за «Зальцбург». Также Холанда хочет купить «Боруссия» Дортмунд и «Ювентус».