Ради покупки Холанда МЮ придется продать Погба

Английский «Манчестер Юнайтед» обеспокоен тем, что потенциальный трансфер нападающего «РБ Зальцбург» Эрлинга Холанда может повлиять на возможность удержать хавбека Поля Погба.
В клубе существует мнение, что общий агент игроков Мино Райола поможет убедить Холанда перейти в английский клуб, но при условии возможного ухода француза.
В этом сезоне Холанд забил 28 мячей в 21 матче во всех турнирах за «Зальцбург». Также Холанда хочет купить «Боруссия» Дортмунд и «Ювентус».
Ранее сообщалось, что Холанд в МЮ будет зарабатывать в 10 раз больше, чем в «Зальцбурге».
Источник — Mirror
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