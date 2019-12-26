Ради покупки Холанда МЮ придется продать Погба

Агент звездных игроков Мино Райола может поставить ультиматум

  • 26.12.2019 09:35
  • 934 просмотра
  • 1 комментарий
Ради покупки Холанда МЮ придется продать Погба
© Yahoo Sports. Эрлинг Холанд
Английский «Манчестер Юнайтед» обеспокоен тем, что потенциальный трансфер нападающего «РБ Зальцбург» Эрлинга Холанда может повлиять на возможность удержать хавбека Поля Погба.
 
В клубе существует мнение, что общий агент игроков Мино Райола поможет убедить Холанда перейти в английский клуб, но при условии возможного ухода француза.
 
В этом сезоне Холанд забил 28 мячей в 21 матче во всех турнирах за «Зальцбург». Также Холанда хочет купить «Боруссия» Дортмунд и «Ювентус».
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Mirror

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    salamanka1982
      salamanka1982, 26.12.2019 10:51
    -1
    Так вам юве зразу і віддасть норвега цього. Не позортеся, бідота. Вас він не спасе, а юве до дібали і кріштіано треба наконечник
    Ссылка
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности