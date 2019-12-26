Жоау Фелиш подорожал в 8 раз за год

20-летний португальский форвард мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш за 2019-й год прибавил в цене больше всех других игроков европейских клубов.

На начало 2019-го года Фелиш оценивался в €12 миллионов. На конец года — в €100 миллионов. Таким образом, игрок вырос в цене более чем в восемь раз, прибавив €88 миллионов.

В текущем сезоне Фелиш провел за «Атлетико» 18 матчей во всех турнирах, где забил 4 мяча и отдал 1 результативную передачу.

Второе место в рейтинге занимает футболист «Ливерпуля» Садио Мане (был €75 миллионов, стал €150 миллионов), третье — еще один игрок «Ливерпуля» Александер-Арнольд (был €45 миллионов, стал €110 миллионов).