Роман ВАНТУХ: «Висенте Гомес — один из лучших наставников»

21-летний украинский полузащитник Роман Вантух, который первую половину сезона провел в «Олимпике», поделился мнением о главном тренере донецкой команды Висенте Гомесе. Контракт Вантуха принадлежит киевскому «Динамо», где раньше работал Гомес.

— В «Динамо» ты пересекался с этим испанским специалистом?

— Чуть-чуть, но мне этого хватило, чтобы понять, что это хороший специалист. Когда я играл в Динамо U-19, Висенте тренировал дубль. Но несколько раз я привлекался к работе с командой U-21, даже дебютировал под его руководством.

— Приход Висенте Гомеса в «Олимпик» ты воспринял с радостью?

— С огромной (улыбается). Я знал его требования, его тренировки. Мне было комфортно с ним работать. Скажу больше, это один из лучших наставников, под руководством которого мне пришлось тренироваться. Висенте Гомес сильный тактик, стратег. Он умеет находить общий язык с футболистами. С ним можно говорить на любые темы. В «Олимпике» сейчас прекрасная атмосфера внутри коллектива. Уверен, что олимпийцы до последнего будут бороться за место в первой шестерке, главное — хорошо укрепиться и качественно пройти сборы.

Ранее сообщалось, что вторую половину сезона Вантух проведет в «Александрии» на правах аренды.