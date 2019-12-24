Динамо официально подтвердило аренду хавбека в Александрию

«Динамо» официально подтвердило аренду полузащитника Романа Вантуха в состав «Александрии». Ранее об этом говорил тренер Владимир Шаран, но теперь клуб подтвердил информацию на сайте.

21-летний Вантух отдан «Александрии» в аренду до конца нынешнего сезона.

Практически весь 2019 Вантух провел в «Олимпике», за который он также выступал на правах аренды. В весенней части сезона 2018/2019 Роман провел за «Олимпик» 12 игр и забил один гол, а в первой половине сезона 2019/2020 он сыграл за олимпийцев 10 матчей и также отметился одним забитым мячом.

Во вторник киевлян подтвердили аренду игрока в «Олимпик».