Динамо официально подтвердило аренду хавбека в Александрию

Роман Вантух сменил команду

  • 24.12.2019 19:25
  • 1709 просмотров
  • 2 комментария
Динамо официально подтвердило аренду хавбека в Александрию
© fcdynamo.kiev.ua

«Динамо» официально подтвердило аренду полузащитника Романа Вантуха в состав «Александрии». Ранее об этом говорил тренер Владимир Шаран, но теперь клуб подтвердил информацию на сайте.

21-летний Вантух отдан «Александрии» в аренду до конца нынешнего сезона.

Практически весь 2019 Вантух провел в «Олимпике», за который он также выступал на правах аренды. В весенней части сезона 2018/2019 Роман провел за «Олимпик» 12 игр и забил один гол, а в первой половине сезона 2019/2020 он сыграл за олимпийцев 10 матчей и также отметился одним забитым мячом.

Во вторник киевлян подтвердили аренду игрока в «Олимпик».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Динамо Киев

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 24.12.2019 19:36
    +2
    не боятся что александрия их со второго места поместит
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 24.12.2019 19:31
    +2
    Динамо, что ты делаешь !!!
    Тут боты из будки два дня распинались как ДК якобы , ослабляет конкурентов за второе место, а Киев берет и отдает в аренду конкуренту такого добротного игрока!!!
    Снова ботве методички менять , хотя что с них ,скоморохов, станется скажет что Александрия уже фарм ДК
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 24.12.2019 19:36
    +2
    не боятся что александрия их со второго места поместит
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 24.12.2019 19:31
    +2
    Динамо, что ты делаешь !!!
    Тут боты из будки два дня распинались как ДК якобы , ослабляет конкурентов за второе место, а Киев берет и отдает в аренду конкуренту такого добротного игрока!!!
    Снова ботве методички менять , хотя что с них ,скоморохов, станется скажет что Александрия уже фарм ДК
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности