Динамо официально подтвердило аренду хавбека в Александрию

«Динамо» официально подтвердило аренду полузащитника Романа Вантуха в состав «Александрии». Ранее об этом говорил тренер Владимир Шаран, но теперь клуб подтвердил информацию на сайте.
21-летний Вантух отдан «Александрии» в аренду до конца нынешнего сезона.
Практически весь 2019 Вантух провел в «Олимпике», за который он также выступал на правах аренды. В весенней части сезона 2018/2019 Роман провел за «Олимпик» 12 игр и забил один гол, а в первой половине сезона 2019/2020 он сыграл за олимпийцев 10 матчей и также отметился одним забитым мячом.
Источник — ФК Динамо Киев
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Тут боты из будки два дня распинались как ДК якобы , ослабляет конкурентов за второе место, а Киев берет и отдает в аренду конкуренту такого добротного игрока!!!
Снова ботве методички менять , хотя что с них ,скоморохов, станется скажет что Александрия уже фарм ДК
Тут боты из будки два дня распинались как ДК якобы , ослабляет конкурентов за второе место, а Киев берет и отдает в аренду конкуренту такого добротного игрока!!!
Снова ботве методички менять , хотя что с них ,скоморохов, станется скажет что Александрия уже фарм ДК
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