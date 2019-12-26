Александр КАРАВАЕВ: «Месси – настоящий волшебник на поле»

Полузащитник «Динамо» и сборной Украины Александр Караваев рассказал о том, с каких игроков берет пример:

«Всегда смотрел, как играет Лионель Месси. Причем интересовало все: как он передвигается по полю, как действует с мячом и без мяча, как бьет.

Думаю, этот футболист является примером для всех. Он настоящий волшебник на поле. Также нравилась игра Дани Алвеса».

Ранее Караваев рассказал, против какого игрока ему было сложнее всего играть.