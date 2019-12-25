Александр КАРАВАЕВ: «Труднее всего было играть против Роналду»

Защитник сборной Украины и «Динамо» Александр Караваев рассказал о том, кого считает самым сложным оппонентом, против которого приходилось играть:
«Конечно, это Криштиану Роналду. Он звезда мирового масштаба. Также очень трудно было действовать против Поля Погба и Златана Ибрагимовича».
Ранее Караваев назвал лучший момент в своей карьере.
Источник — ФК Динамо Киев
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