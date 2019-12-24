Александр КАРАВАЕВ: «Матч с Португалией – лучший момент в карьере»

Защитник сборной Украины – о выходе на Евро-2020

  • 24.12.2019 20:08
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Александр КАРАВАЕВ: «Матч с Португалией – лучший момент в карьере»
© УАФ. Александр Караваев

Защитник «Динамо» и сборной Украины Александр Караваев подвел итоги выступления сборной в отборе на Евро-2020:

«Безусловно, мы хотели быть участниками чемпионата Европы. Думаю, с другими мыслями не нужно вообще выходить на старт отборочной кампании. Тренерский штаб настраивал нас на положительный результат, и мы верили в это.

С каждым успешным матчем добавлялось уверенности, отсюда и такие хорошие результаты. Не скажу, что теперь нам безразлично, с кем играть на Евро, но то, что не будет опасений перед любым соперником, — это точно.

Матч против Португалии — лучший момент в карьере. Это именно те ощущения, ради которых и хочется тренироваться и играть в футбол.

Мы выполнили поставленную задачу — и перед нами уже было новое. Но когда есть идея и цели и тебе удается достигать их, то хочется делать это постоянно».

Ранее сообщалось о том, что сборная Украины получит рекордные премиальные за выход на Евро-2020.

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Источник — ФК Динамо Киев

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