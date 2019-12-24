ПАВЕЛКО: «Сборная Украины получит рекордные премиальные за выход на Евро»

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко рассказал о том, какие премиальные получит сборная Украины за выход на Евро-2020:

«Все платежи, которые мы проводим, абсолютно прозрачные. В том числе премиальные для игроков сборной Украины U-20, которая стала чемпионом мира. С них уплачены все налоги. Такой практики до нас не было.

По крайне мере, в архиве мы не нашли бухгалтерских документов по выплатам премиальных какой-либо сборной Украины.

Национальная сборная получит премию за выход на Евро-2020 и солидное вознаграждение за победу на групповом этапе Лиги Наций. Все игроки получают выплаты на персональный счет, могут, не скрывая, показывать все эти доходы проверяющим организациям.

Так мы заплатили команде Александра Петракова. Так мы в начале следующего года заплатим игрокам и тренерам национальной команды за выход на Евро-2020.

Запланированная к выплате сумма будет рекордной для национальной сборной. Приятно, что мы никогда не обсуждаем размер премиальных с игроками по ходу соревнований. Футболисты и тренеры знают, что в случае успеха они будут достойно вознаграждены».

Ранее сообщалось о том, что для 13% украинцев выход сборной Украины на Евро-2020 стало главным событием 2019 года.