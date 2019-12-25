РЯБОКОНЬ: «Если будем брать, то только футболистов, которых все знают»

Наставник «Десны» - о работе на зимнем трансферном рынке

  • 25.12.2019 23:54
  • 358 просмотров
  • 1 комментарий
РЯБОКОНЬ: «Если будем брать, то только футболистов, которых все знают»
© ФК Десна. Александр Рябоконь

Главный тренер «Десны» Александр Рябоконь заявил, что клуб не будет активно вести себя на зимнем трансферном рынке:

«Я думаю, что нашу команду не надо очень усиливать. Ни в коем случае нельзя расшатывать эти атмосферу и состав.

Возможно, 2-3 человека — свежая кровь. Возможно, 2-3 человека придут или закончат с футболом в силу возраста. Но не больше, никаких просмотров.

Всегда очень много каких-то предложений, каких-то легионеров. Но мы этого делать не будем.

Если будем брать кого-то, то футболистов, которых все знают, сильных футболистов. Все остальное — это потеря времени. У нас остался костяк с первой лиги, я в них уверен на 100%».

Ранее Рябоконь заявил, что «Десна» никого не боится.

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Источник — YouTube

(1 голос)

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Комментарии
    kuznetsovalek
    online
    kuznetsovalek, 26.12.2019 00:11
    0
    Начни новую жизнь в Новом году, приведи свое тело в порядок: избавься от лишнего веса, убери пузо, подкачай руки и пресс, тем более что теперь это можно сделать не выходя из дома без диет и препаратов. Это новая фишка которая взорвала США и уже пришла к нам, вот сами почитайте ---- https://bit.vodka/strong
    Ссылка
    kuznetsovalek
    online
    kuznetsovalek, 26.12.2019 00:11
    0
    Начни новую жизнь в Новом году, приведи свое тело в порядок: избавься от лишнего веса, убери пузо, подкачай руки и пресс, тем более что теперь это можно сделать не выходя из дома без диет и препаратов. Это новая фишка которая взорвала США и уже пришла к нам, вот сами почитайте ---- https://bit.vodka/strong
    Ссылка
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