Александр РЯБОКОНЬ: «Десна никого не боится»

Наставник «Десны» - о принципах игры команды

  • 25.12.2019 20:28
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Александр РЯБОКОНЬ: «Десна никого не боится»
© desna.football

Главный тренер «Десны» Александр Рябоконь рассказал о главных принципах игры команды:

«Десна» — это команда, которая никого не боится. Это самое главное. У нас такой менталитет — нам все равно, с кем играть. Мы пытаемся навязать свою игру.

Когда это не получается и мы чувствуем, что кто-то сильнее нас, то в такой ситуации мы должны быть умнее и строить игру так, как это нам удобно».

Ранее Рябоконь рассказал о том, как «Десна» может попасть в еврокубки.

«Десна» по итогам первой половины чемпионата УПЛ занимает 4-е место с отставанием от 2-й позиции всего в 3 очка.

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Источник — YouTube

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