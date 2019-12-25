РЯБОКОНЬ: «Идем от матча к матчу, а еврокубки сами придут к Десне»

Команда хорошо провела первую половину чемпионата

  • 25.12.2019 14:11
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РЯБОКОНЬ: «Идем от матча к матчу, а еврокубки сами придут к Десне»
© desna.football

«Десна» по итогам первой половины чемпионата УПЛ занимает 4-е место с отставанием от 2-й позиции всего в 3 очка.

Наставник Александр Рябоконь считает, что его футболистам не стоит считать себя сильнее остальных конкурентов.

«Нас очень быстро и резко все как-то признали в УПЛ. Все уверены, что мы будем в топ-6 и еврокубках. Но для «Десны» все только начинается».

«Если мы подумаем, что мы сильнее остальных, то нас сразу поставят на место. Только идти от матча к матчу, набирать очки и тогда еврокубки сами придут к нам», - сказал Рюбоконь в комментарии каналу «Дитинець».

Ожидается, что первым зимним новичком команды станет Филипп Будковский.

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Источник — ФК Десна

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