Четыре игрока Ливерпуля не сыграют до конца года

Окслейд-Чемберлен, Матип, Фабиньо и Ловрен не сыграют с «Лестером» и «Вулверхэмптоном».

  • 25.12.2019 23:29
  • 849 просмотров
  • 1 комментарий
Четыре игрока Ливерпуля не сыграют до конца года
© instagram.com/joelmatipfp

Завтра, 26 декабря «Ливерпуль» в 19-м туре АПЛ на выезде сыграет с «Лестером». До конца 2019 года «Красные» также проведут матч против «Вулверхэмптона».

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал об игроках своей команды, которые ближайшие матчи пропустят:

«У Окслейд-Чемберлена травма лодыжки — он потянул связку и мы именно это и ожидали.

Мы должны посмотреть, как быстро он сможет справиться с этим повреждением. Я точно не знаю, сколько времени это займет, у меня была такая же травма в бытность игроком, но это было много лет назад.

Что касается других, то Матип, Ловрен и Фабиньо восстанавливаются отлично, но все же они не готовы к следующим играм».

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Источник — Sky Sports

(3 голоса)

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Комментарии
    kuznetsovalek
    online
    kuznetsovalek, 26.12.2019 00:11
    -1
    Начни новую жизнь в Новом году, приведи свое тело в порядок: избавься от лишнего веса, убери пузо, подкачай руки и пресс, тем более что теперь это можно сделать не выходя из дома без диет и препаратов. Это новая фишка которая взорвала США и уже пришла к нам, вот сами почитайте-- https://bit.vodka/strong
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