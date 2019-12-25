Четыре игрока Ливерпуля не сыграют до конца года

Завтра, 26 декабря «Ливерпуль» в 19-м туре АПЛ на выезде сыграет с «Лестером». До конца 2019 года «Красные» также проведут матч против «Вулверхэмптона».

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал об игроках своей команды, которые ближайшие матчи пропустят:

«У Окслейд-Чемберлена травма лодыжки — он потянул связку и мы именно это и ожидали.

Мы должны посмотреть, как быстро он сможет справиться с этим повреждением. Я точно не знаю, сколько времени это займет, у меня была такая же травма в бытность игроком, но это было много лет назад.

Что касается других, то Матип, Ловрен и Фабиньо восстанавливаются отлично, но все же они не готовы к следующим играм».