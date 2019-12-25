Юрий ВЕРНИДУБ: «Мы обязаны быть патриотами Украины»

Тренер солигорского «Шахтера» - о любви к Украине

  • 25.12.2019 22:59
  • 159 просмотров
  • 1 комментарий
Юрий ВЕРНИДУБ: «Мы обязаны быть патриотами Украины»
© ФК Шахтер Солигорск. Юрий Вернидуб

Наставник солигорского «Шахтера» Юрий Вернидуб рассказал о том, какие получил от матча отбора на Евро-2020 Украина – Португалия (2:1):

«Вживую смотрел этот матч на НСК «Олимпийский» и получил колоссальные эмоции. Давно так не болел и не видел, чтобы болельщики так поддерживали нашу команду.

Это значит, что мы находимся на правильном пути. У нас суперстрана. Мы просто обязаны ее любить и быть патриотами Украины».

Ранее Вернидуб назвал главные команды-разочарования УПЛ.

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Источник — Footboom

(1 голос)

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Комментарии
    axylinam
      axylinam, 25.12.2019 23:05
    -1
    видимо из БелаСруси быть патриотом Украины комфортнее-чем дальше от Украины тем больше патриотов и сочуствующих
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