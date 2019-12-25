Юрий ВЕРНИДУБ: «Мы обязаны быть патриотами Украины»

Наставник солигорского «Шахтера» Юрий Вернидуб рассказал о том, какие получил от матча отбора на Евро-2020 Украина – Португалия (2:1):

«Вживую смотрел этот матч на НСК «Олимпийский» и получил колоссальные эмоции. Давно так не болел и не видел, чтобы болельщики так поддерживали нашу команду.

Это значит, что мы находимся на правильном пути. У нас суперстрана. Мы просто обязаны ее любить и быть патриотами Украины».

Ранее Вернидуб назвал главные команды-разочарования УПЛ.