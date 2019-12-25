Юрий ВЕРНИДУБ: «У Карпат и Ворсклы что-то не клеится»

Главный тренер «Шахтера» из Солигорска Юрий Вернидуб назвал клубы УПЛ, которые его больше всего разочаровали в первой половине нынешнего сезона:
«Не хочется никого обижать, но если взять наш чемпионат, то это «Карпаты» и «Ворскла». Не ожидал, что они будут так выступать.
Безусловно, это достойные и сильные клубы с именем, но, к сожалению, что-то у них не клеится».
Ранее Вернидуб признался, что хотел видеть Дениса Попова в «Заре».
Источник — Footboom
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