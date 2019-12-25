Юрий ВЕРНИДУБ: «У Карпат и Ворсклы что-то не клеится»

Экс-тренер «Зари» - о главных разочарованиях УПЛ

  • 25.12.2019 21:14
  • 790 просмотров
  • 1 комментарий
Юрий ВЕРНИДУБ: «У Карпат и Ворсклы что-то не клеится»
© ФК Шахтер Солигорск. Юрий Вернидуб

Главный тренер «Шахтера» из Солигорска Юрий Вернидуб назвал клубы УПЛ, которые его больше всего разочаровали в первой половине нынешнего сезона:

«Не хочется никого обижать, но если взять наш чемпионат, то это «Карпаты» и «Ворскла». Не ожидал, что они будут так выступать.

Безусловно, это достойные и сильные клубы с именем, но, к сожалению, что-то у них не клеится».

Ранее Вернидуб признался, что хотел видеть Дениса Попова в «Заре».

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Источник — Footboom

(1 голос)

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Комментарии
    Sarmat
      Sarmat, 25.12.2019 21:26
    0
    Нехай не відмивають бабки, а займаються справою
    Ссылка
    Sarmat
      Sarmat, 25.12.2019 21:26
    0
    Нехай не відмивають бабки, а займаються справою
    Ссылка
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