Юрий ВЕРНИДУБ: «У Карпат и Ворсклы что-то не клеится»

Главный тренер «Шахтера» из Солигорска Юрий Вернидуб назвал клубы УПЛ, которые его больше всего разочаровали в первой половине нынешнего сезона:

«Не хочется никого обижать, но если взять наш чемпионат, то это «Карпаты» и «Ворскла». Не ожидал, что они будут так выступать.

Безусловно, это достойные и сильные клубы с именем, но, к сожалению, что-то у них не клеится».

Ранее Вернидуб признался, что хотел видеть Дениса Попова в «Заре».