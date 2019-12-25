Юрий ВЕРНИДУБ: «Хотел видеть Попова в Заре, но Динамо не отпустило»

Украинский наставник Юрий Вернидуб, который сейчас работает в Беларуси, лучшим молодым игроком 2019 года назвал защитника «Динамо» и сборной Украины U-20 Дениса Попова.

«Естественно, он молодой парень и ему необходимо еще много работать над собой. Когда я возглавлял «Зарю», то очень хотел видеть его в своей команде до ЧМ-2019 (U-20). Но так сложилось, что «Динамо» не отдало его в аренду».

«Видно, что Попов прогрессирует: стал чемпионом мира, достойно играет в основе «Динамо». Вижу в нем огромный потенциал», - сказал Вернидуб.

В нынешнем сезоне УПЛ Попов провел 6 матчей и забил 1 гол.