Джейми ВАРДИ: «Нам по силам одержать победу над Ливерпулем»

Нападающий «Лестера» – о предстоящем центральном матче 19 тура АПЛ

  • 25.12.2019 20:56
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Джейми ВАРДИ: «Нам по силам одержать победу над Ливерпулем»
© Leicester Mercury. Джейми Варди
Форвард «Лестера» Джейми Варди поделился ожиданиями от предстоящего матча 19-го тура английской Премьер-лиги против «Ливерпуля».
 
«Я считаю, что мы довольно уверены в своих силах, но мы должны показывать это от матча к матчу. Думаю, что в данный момент мы находимся там, где и должны быть. 
 
Сейчас необходимо как следует подготовиться к матчу с «Ливерпулем». Мы должны будем подойти к этому противостоянию, как и к любому другому. У нас в составе есть много талантливых игроков, и команде по силам одержать победу, если мы покажем свой лучший футбол», - сказал Варди.
 
Напомним, матч «Лестер» – «Ливерпуль» состоится в четверг, 26 декабря. Начало в 22:00 по Киеву.
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Источник — ФК Лестер

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