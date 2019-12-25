Джейми ВАРДИ: «Нам по силам одержать победу над Ливерпулем»

Форвард «Лестера» Джейми Варди поделился ожиданиями от предстоящего матча 19-го тура английской Премьер-лиги против «Ливерпуля».
«Я считаю, что мы довольно уверены в своих силах, но мы должны показывать это от матча к матчу. Думаю, что в данный момент мы находимся там, где и должны быть.
Сейчас необходимо как следует подготовиться к матчу с «Ливерпулем». Мы должны будем подойти к этому противостоянию, как и к любому другому. У нас в составе есть много талантливых игроков, и команде по силам одержать победу, если мы покажем свой лучший футбол», - сказал Варди.
Напомним, матч «Лестер» – «Ливерпуль» состоится в четверг, 26 декабря. Начало в 22:00 по Киеву.
Источник — ФК Лестер
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.