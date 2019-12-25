Реал хочет вернуть Эдегора из аренды летом 2020 года

Мадридский «Реал» в конце текущего сезона хочет вернуть из аренды хавбека Мартина Эдегора, выступающего за «Реал Сосьедад».

Клубы договорились об аренде норвежского полузащитника на два сезона, но «Реал» впечатлен прогрессом 21-летнего игрока и готов вернуть его досрочно уже в конце текущего сезона.

Отметим, что в этом сезоне Эдегор забил четыре мяча и сделал пять ассистов в 16 поединках испанской Примеры.