ШЕВЧУК: «До травмы Зинченко входил в тройку лучших левых защитников АПЛ»

Бывший футболист «Шахтера» и сборной Украины Вячеслав Шевчук поделился мнением об игроке английского «Манчестер Сити» Александре Зинченко.

«Универсал. До травмы он входил в тройку лучших левых защитников АПЛ. Александр имеет высокий интеллектуальный уровень, что помогает ему безболезненно выступать и на позиции инсайда. Этот футболист хорошо видит поле. У него неплохо получались неожиданные передачи для соперников. И забить он может. Как и Малиновский, это будущее сборной Украины», - сказал Шевчук.