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Manchester Evening News: Борьба Зинченко с Менди за место в основе началась

Украинец постепенно возвращает свои позиции в команде

  • 19.12.2019 10:27
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Manchester Evening News: Борьба Зинченко с Менди за место в основе началась
© ФК Манчестер Сити. Александр Зинченко
Украинский легионер «Манчестер Сити» Александр Зинченко после перерыва, связанного с травмой колена, вернулся в стартовый состав «горожан» в матче 1/4 финала Кубка Английской лиги против «Оксфорд Юнайтед» (3:1).
 
Авторитетная газета Manchester Evening News оценила выступление украинца оценкой в семь баллов. Выше был оценен только Бернарду Силва (8).
 
«Зинченко сыграл так же, как и до травмы. Как совершенный левый защитник. Битва за место в основе с Менди началась», – резюмировало издание. 
 
Напомним, предыдущий раз Зинченко выходил в старте «Манчестер Сити» 28 сентября в матче против «Эвертона» (3:1).
 
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Источник — Manchester Evening News

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