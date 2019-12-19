Manchester Evening News: Борьба Зинченко с Менди за место в основе началась

Авторитетная газета Manchester Evening News оценила выступление украинца оценкой в семь баллов. Выше был оценен только Бернарду Силва (8).

«Зинченко сыграл так же, как и до травмы. Как совершенный левый защитник. Битва за место в основе с Менди началась», – резюмировало издание.

Напомним, предыдущий раз Зинченко выходил в старте «Манчестер Сити» 28 сентября в матче против «Эвертона» (3:1).