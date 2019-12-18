Зинченко вышел с Ман Сити в полуфинал Кубка английской лиги

В матче 1/4 финала Кубка английской лиги «Манчестер Сити» в гостях переиграл «Оксфорд Юнайтед» (3:1) и прошел в следующую стадию.
Весь матч на поле провел украинский футболист Александр Зинченко.
Также в полуфинал вышли «Лестер» и «Манчестер Юнайтед», которые одолели «Эвертон» (в серии пенальти) и «Колчестер» соответственно.
На этой же стадии сыграет «Астон Вилла», победившая 17 декабря молодежный состав «Ливерпуля» (5:0).
Кубок английской лиги
1/4 финала, 18 декабря
«Оксфорд Юнайтед» – «Манчестер Сити» – 1:3
Голы: Жоау Канселу, 22 (0:1). Тэйлор, 46 (1:1). Стерлинг, 50 (1:2). Стерлинг, 70 (1:3).
Судья: Мэдли.
Оксфорд. Стадион «Кассам».
«Эвертон» – «Лестер» – 2:2, пен. 2:4
Голы: Мэддисон, 26 (0:1). Эванс, 29 (0:2). Дэйвис, 70 (1:2). Бэйнс, 90+1 (2:2).
Судья: Мосс.
Ливерпуль. Стадион «Гудисон Парк».
«Манчестер Юнайтед» – «Колчестер» – 3:0 (0:0)
Голы: Рэшфорд, 51 (1:0). Джексон, 56, в свои ворота (2:0). Марсьяль, 61 (3:0).
Судья: Кут.
Манчестер. Стадион «Олд Траффорд».
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.