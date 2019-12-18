Зинченко вышел с Ман Сити в полуфинал Кубка английской лиги

В матче 1/4 финала Кубка английской лиги «Манчестер Сити» в гостях переиграл «Оксфорд Юнайтед» (3:1) и прошел в следующую стадию.

Весь матч на поле провел украинский футболист Александр Зинченко.

Также в полуфинал вышли «Лестер» и «Манчестер Юнайтед», которые одолели «Эвертон» (в серии пенальти) и «Колчестер» соответственно.

На этой же стадии сыграет «Астон Вилла», победившая 17 декабря молодежный состав «Ливерпуля» (5:0).

Кубок английской лиги

1/4 финала, 18 декабря

«Оксфорд Юнайтед» – «Манчестер Сити» – 1:3

Голы: Жоау Канселу, 22 (0:1). Тэйлор, 46 (1:1). Стерлинг, 50 (1:2). Стерлинг, 70 (1:3).

Судья: Мэдли.

Оксфорд. Стадион «Кассам».

«Эвертон» – «Лестер» – 2:2, пен. 2:4

Голы: Мэддисон, 26 (0:1). Эванс, 29 (0:2). Дэйвис, 70 (1:2). Бэйнс, 90+1 (2:2).

Судья: Мосс.

Ливерпуль. Стадион «Гудисон Парк».

«Манчестер Юнайтед» – «Колчестер» – 3:0 (0:0)

Голы: Рэшфорд, 51 (1:0). Джексон, 56, в свои ворота (2:0). Марсьяль, 61 (3:0).

Судья: Кут.

Манчестер. Стадион «Олд Траффорд».