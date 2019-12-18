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Зинченко вышел с Ман Сити в полуфинал Кубка английской лиги

Команда Гвардиолы легко одолела «Оксфорд Юнайтед» со счетом 3:1

  • 18.12.2019 23:55
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Зинченко вышел с Ман Сити в полуфинал Кубка английской лиги
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В матче 1/4 финала Кубка английской лиги «Манчестер Сити» в гостях переиграл «Оксфорд Юнайтед» (3:1) и прошел в следующую стадию.
 
Весь матч на поле провел украинский футболист Александр Зинченко.
 
Также в полуфинал вышли «Лестер» и «Манчестер Юнайтед», которые одолели «Эвертон» (в серии пенальти) и «Колчестер» соответственно.
 
На этой же стадии сыграет «Астон Вилла», победившая 17 декабря молодежный состав «Ливерпуля» (5:0).
 
Кубок английской лиги
 
1/4 финала, 18 декабря
 
«Оксфорд Юнайтед»  «Манчестер Сити»  1:3
 
Голы: Жоау Канселу, 22 (0:1). Тэйлор, 46 (1:1). Стерлинг, 50 (1:2). Стерлинг, 70 (1:3).
 
Судья: Мэдли.
 
Оксфорд. Стадион «Кассам».
 
«Эвертон» – «Лестер» – 2:2, пен. 2:4
 
Голы: Мэддисон, 26 (0:1). Эванс, 29 (0:2). Дэйвис, 70 (1:2). Бэйнс, 90+1 (2:2).
 
Судья: Мосс.
 
Ливерпуль. Стадион «Гудисон Парк».
 
«Манчестер Юнайтед» – «Колчестер» – 3:0 (0:0)
 
Голы: Рэшфорд, 51 (1:0). Джексон, 56, в свои ворота (2:0). Марсьяль, 61 (3:0).
 
Судья: Кут.
 
Манчестер. Стадион «Олд Траффорд».
 
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Источник — Sport.ua

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