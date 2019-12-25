Николай БАЛАКИН: «Были разговоры, чтобы судьи давали интервью после матча»

Пока что такая инициатива не воплощена в жизнь

  • 25.12.2019 15:25
  • 317 просмотров
  • 2 комментария
Николай БАЛАКИН: «Были разговоры, чтобы судьи давали интервью после матча»
© fcdynamo.kiev.ua

Украинский арбитр Николай Балакин не согласен с тем, что судейский корпус является закрытой кастой, и не против давать интервью после матчей, как это делают игроки и тренеры.

– Я бы дал интервью любому журналисту, который ко мне обратился. А почему нет? Что мне скрывать? Наоборот, считаю – интервью надо давать, чтобы болельщики читали. Многие говорят, что мы закрытый клуб. Но ничего такого нет. Мы только «за», чтобы общаться с прессой.

Мы не хотим быть врагами общества. Это самое главное. Но в Украине всегда было такое отношение. Надо это исправлять.

– Чтобы взять интервью у арбитра, нужно разрешение Лучи. Судьи сами не думали подойти к главе комитету арбитров, мол, мы хотим больше общаться с прессой, дайте нам такую возможность?
– Нет. Что я скажу, что хочу пойти на «Вацко Light», дайте мне разрешение? А Вацко меня не зовет в свою программу.

Были разговоры, чтобы судьи сразу после игры давали интервью. С удовольствием. Но я тоже под эмоциями, могу сказать что-то лишнее или неправильно оценить ситуацию. Как обычно бывает? После игры говоришь, что все правильно сделал. А потом проходит 2-3 дня, идет анализ, мы обсуждаем игру.

Оказывается, что ты мог что-то неправильно оценить. А ты уже дал интервью и сказал, что красавец. Надо делать паузу, чтобы эмоции улеглись, – сказал Балакин.

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Источник — Трибуна

(1 голос)

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Комментарии
    axylinam
      axylinam, 25.12.2019 15:31
    0
    при совке было тоже безобразное судейство.вУкраине судейство ещё хуже чем при совке.идеальная работа судьи.это когда его практически не видно и не слышно.что мы видим?-сольный концерт очередного уголовника со свистком.который самый зрелищный матч превратит в унылое зрелище или наглый самосуд
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 25.12.2019 15:30
    0
    болілам після матчу нехай судді дають вью... Хочу це побачити
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 25.12.2019 15:31
    0
    при совке было тоже безобразное судейство.вУкраине судейство ещё хуже чем при совке.идеальная работа судьи.это когда его практически не видно и не слышно.что мы видим?-сольный концерт очередного уголовника со свистком.который самый зрелищный матч превратит в унылое зрелище или наглый самосуд
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 25.12.2019 15:30
    0
    болілам після матчу нехай судді дають вью... Хочу це побачити
    Ссылка
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