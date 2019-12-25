Николай БАЛАКИН: «Были разговоры, чтобы судьи давали интервью после матча»

Украинский арбитр Николай Балакин не согласен с тем, что судейский корпус является закрытой кастой, и не против давать интервью после матчей, как это делают игроки и тренеры.

– Я бы дал интервью любому журналисту, который ко мне обратился. А почему нет? Что мне скрывать? Наоборот, считаю – интервью надо давать, чтобы болельщики читали. Многие говорят, что мы закрытый клуб. Но ничего такого нет. Мы только «за», чтобы общаться с прессой.



Мы не хотим быть врагами общества. Это самое главное. Но в Украине всегда было такое отношение. Надо это исправлять.



– Чтобы взять интервью у арбитра, нужно разрешение Лучи. Судьи сами не думали подойти к главе комитету арбитров, мол, мы хотим больше общаться с прессой, дайте нам такую возможность?

– Нет. Что я скажу, что хочу пойти на «Вацко Light», дайте мне разрешение? А Вацко меня не зовет в свою программу.



Были разговоры, чтобы судьи сразу после игры давали интервью. С удовольствием. Но я тоже под эмоциями, могу сказать что-то лишнее или неправильно оценить ситуацию. Как обычно бывает? После игры говоришь, что все правильно сделал. А потом проходит 2-3 дня, идет анализ, мы обсуждаем игру.



Оказывается, что ты мог что-то неправильно оценить. А ты уже дал интервью и сказал, что красавец. Надо делать паузу, чтобы эмоции улеглись, – сказал Балакин.