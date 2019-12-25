Три украинки получат шанс сыграть в квалификации Australian Open

Спортсменки получат свой шанс в квалификации крупного турнира

  • 25.12.2019 13:11
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Три украинки получат шанс сыграть в квалификации Australian Open
© btu.org.ua

По рейтингу WTA был сформирован заявочный список теннисисток, которые сыграют в квалификации Открытого чемпионата Австралии. Среди них три представительницы Украины: Катарина Завацкая (№107), Марта Костюк (№153) и Ангелина Калинина (№162).

Кроме того, защищенным рейтингом решила воспользоваться Дарья Лопатецкая.

Квалификация Australian Open пройдет с 12 по 18 января.

В основной сетке сыграют 5 украинок.

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Источник — Большой теннис Украины

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