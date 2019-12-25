Три украинки получат шанс сыграть в квалификации Australian Open

По рейтингу WTA был сформирован заявочный список теннисисток, которые сыграют в квалификации Открытого чемпионата Австралии. Среди них три представительницы Украины: Катарина Завацкая (№107), Марта Костюк (№153) и Ангелина Калинина (№162).
Кроме того, защищенным рейтингом решила воспользоваться Дарья Лопатецкая.
Квалификация Australian Open пройдет с 12 по 18 января.
Источник — Большой теннис Украины
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