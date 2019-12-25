Николай БАЛАКИН: «Все считают, что судьи — слепые взяточники»

30-летний украинский арбитр Николай Балакин поделился мнением о особенностях своей работы.
– Работа должна приносить удовольствие. Получаете сейчас кайф от судейства?
– Когда после матча мы заходим в раздевалку, говорю: «Ребята, как вы считаете, все решения были правильными?» Если говорят: «Да, все хорошо», то это кайф.
Один известный журналист тоже спрашивал меня: «У вас такая зарплата сейчас, вас все не любят, постоянно критикуют. Какой нормальный человек захочет так работать?» Ответил ему: «Пока вы не попробуете, то не поймете». Я остаюсь в футболе, тренируюсь.
А судить в Европе — вообще одно удовольствие. Там другое отношение к судьям. Посмотрите, как наши футболисты ведут себя с нами и как за рубежом.
– Как люди реагируют, когда узнают, что вы арбитр?
– Никому не говорю, что я судья. Знаю, какая будет реакция. У нас не очень хорошая репутация. Все считают, что мы взяточники, слепые, что-то там придумываем. Приехал к вам на встречу на троллейбусе. У меня нет машины.
Денег так много, что даже не знаю, куда тратить (для тех, у кого нет чувства юмора — это сарказм). Очень хочется изменить этот стереотип. Надеемся, VAR в этом поможет.
Я был бы рад, когда закончу судить, чтобы обо мне говорили: «Он реально хороший арбитр». Это было бы большим счастьем. Больше мне ничего не надо — ни денег, ни айфонов или дорогих машин. Только чтобы родители и ребенок были здоровы.
Источник — Трибуна
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