Николай БАЛАКИН: «Все считают, что судьи — слепые взяточники»

30-летний украинский арбитр Николай Балакин поделился мнением о особенностях своей работы.

– Работа должна приносить удовольствие. Получаете сейчас кайф от судейства?

– Когда после матча мы заходим в раздевалку, говорю: «Ребята, как вы считаете, все решения были правильными?» Если говорят: «Да, все хорошо», то это кайф.

Один известный журналист тоже спрашивал меня: «У вас такая зарплата сейчас, вас все не любят, постоянно критикуют. Какой нормальный человек захочет так работать?» Ответил ему: «Пока вы не попробуете, то не поймете». Я остаюсь в футболе, тренируюсь.

А судить в Европе — вообще одно удовольствие. Там другое отношение к судьям. Посмотрите, как наши футболисты ведут себя с нами и как за рубежом.

– Как люди реагируют, когда узнают, что вы арбитр?

– Никому не говорю, что я судья. Знаю, какая будет реакция. У нас не очень хорошая репутация. Все считают, что мы взяточники, слепые, что-то там придумываем. Приехал к вам на встречу на троллейбусе. У меня нет машины.

Денег так много, что даже не знаю, куда тратить (для тех, у кого нет чувства юмора — это сарказм). Очень хочется изменить этот стереотип. Надеемся, VAR в этом поможет.

Я был бы рад, когда закончу судить, чтобы обо мне говорили: «Он реально хороший арбитр». Это было бы большим счастьем. Больше мне ничего не надо — ни денег, ни айфонов или дорогих машин. Только чтобы родители и ребенок были здоровы.