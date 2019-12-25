Роман ВАНТУХ: «Переход в Александрию пойдет мне на пользу»

21-летний украинский полузащитник Роман Вантух, чей контракт принадлежит киевскому «Динамо», поделился ожиданиями от выступлений за «Александрию» во второй части сезона.

— В «Александрии» лучше других ты знаком со сборниками?

— Заочно знаю всех (улыбается). А так, да, вместе с Олегом Билыком, Владиславом Бабогло и Тимуром Стецьковым мы вызывались в молодежную сборную Украины. Надеюсь, с адаптацией в новой команде у меня не будет проблем.

— Тебя, как номинального левого защитника, в сборной используют на фланге полузащиты, а Владимир Шаран где тебя видит?

— На левой бровке.

— Проблем, где сыграть, у тебя нет?

— В «Динамо» я долгое время играл на фланге полузащиты, так что для меня это не проблема, главное — приносить пользу команде.

— Готов к конкуренции в команде, претендующей на медали чемпионата?

— Все зависит только от меня. Я и перехожу в команду, у которой более высокие цели. Это пойдет только на пользу моему развитию.