Роман ВАНТУХ: «Переход в Александрию пойдет мне на пользу»

Украинский хавбек рассказал о новом вызове

  • 25.12.2019 11:36
  • 296 просмотров
  • 1 комментарий
Роман ВАНТУХ: «Переход в Александрию пойдет мне на пользу»
© ФК Олимпик Донецк. Роман Вантух

21-летний украинский полузащитник Роман Вантух, чей контракт принадлежит киевскому «Динамо», поделился ожиданиями от выступлений за «Александрию» во второй части сезона.

— В «Александрии» лучше других ты знаком со сборниками?
— Заочно знаю всех (улыбается). А так, да, вместе с Олегом Билыком, Владиславом Бабогло и Тимуром Стецьковым мы вызывались в молодежную сборную Украины. Надеюсь, с адаптацией в новой команде у меня не будет проблем.

— Тебя, как номинального левого защитника, в сборной используют на фланге полузащиты, а Владимир Шаран где тебя видит?
— На левой бровке.

— Проблем, где сыграть, у тебя нет?
— В «Динамо» я долгое время играл на фланге полузащиты, так что для меня это не проблема, главное — приносить пользу команде.

— Готов к конкуренции в команде, претендующей на медали чемпионата?
— Все зависит только от меня. Я и перехожу в команду, у которой более высокие цели. Это пойдет только на пользу моему развитию.

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Источник — zbirna.com

(1 голос)

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Комментарии
    alefteev77
    online
    alefteev77, 25.12.2019 12:21
    0
    Потужне підсилення для Олександрії.
    Ссылка
    alefteev77
    online
    alefteev77, 25.12.2019 12:21
    0
    Потужне підсилення для Олександрії.
    Ссылка
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