Николай БАЛАКИН: «Мы судим миллионеров»

30-летний украинский арбитр Николай Балакин заявил, что зарплаты футболистов не влияют на его решения на поле.

– Сергей Лисенчук в одном из интервью говорил, что в его время было сложно судить, ведь ты выходишь на поле, а вокруг тебя одни миллионеры. Как сейчас?

– Сейчас мы тоже судим миллионеров. В топ-командах молодые ребята уже миллионеры. Иногда они обижаются, говорят прямо на поле: «Почему ты себя грубо с нами ведешь?». Отвечаю им: «А вы слышали, как вы себя ведете со мной?»

У меня зарплата за игру 12 тысяч гривен, 3 тысячи гривен нам дают на проезд. Если футболисты получают 20 тысяч долларов в месяц, это не значит, что они имеют право так себя со мной вести. Я тоже человек. И я тоже не хочу ошибаться, чтобы потом не судить и мне нечем будет кормить свою семью. Хочу постоянно работать. Я самый заинтересованный в том, чтобы не ошибаться.

Какому нормальному человеку захочется испытывать на себе все эти комментарии и давление общества? Каждый судья хочет, чтобы матчи проходили гладко, спокойно, а самое главное — хочет быть незаметным. Но не всегда так получается.