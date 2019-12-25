Николай БАЛАКИН: «Мы судим миллионеров»

Украинский арбитр уверен, что высокие зарплаты футболистов не влияют на его решения

  • 25.12.2019 09:47
  • 1554 просмотра
  • 5 комментариев
Николай БАЛАКИН: «Мы судим миллионеров»
© FootBoom. Николай Балакин

30-летний украинский арбитр Николай Балакин заявил, что зарплаты футболистов не влияют на его решения на поле.

– Сергей Лисенчук в одном из интервью говорил, что в его время было сложно судить, ведь ты выходишь на поле, а вокруг тебя одни миллионеры. Как сейчас?
– Сейчас мы тоже судим миллионеров. В топ-командах молодые ребята уже миллионеры. Иногда они обижаются, говорят прямо на поле: «Почему ты себя грубо с нами ведешь?». Отвечаю им: «А вы слышали, как вы себя ведете со мной?»

У меня зарплата за игру 12 тысяч гривен, 3 тысячи гривен нам дают на проезд. Если футболисты получают 20 тысяч долларов в месяц, это не значит, что они имеют право так себя со мной вести. Я тоже человек. И я тоже не хочу ошибаться, чтобы потом не судить и мне нечем будет кормить свою семью. Хочу постоянно работать. Я самый заинтересованный в том, чтобы не ошибаться.

Какому нормальному человеку захочется испытывать на себе все эти комментарии и давление общества? Каждый судья хочет, чтобы матчи проходили гладко, спокойно, а самое главное — хочет быть незаметным. Но не всегда так получается.

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Источник — Трибуна

(6 голосов)

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Комментарии
    dnk-msk
      dnk-msk, 25.12.2019 10:59
    0
    К сожалению, очень часто актуальна фраза "миллионеры судят миллионеров", потому что некоторым судьям столько платят за "правильные посвистывания", что среднестатистический футболист УПЛ позавидует!
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    markten1984
      markten1984, 25.12.2019 10:50
    0
    Футболисты плачут что стали меньше платить,судьи тоже маленькие зарплаты,министры и депутаты туда же.12 тысяч за 90 минут игры.Сколько же вам нужно если средняя зарплата в Украине 11000,тоесть ты за два часа зарабатываеш как остальные за месяц
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    trasher87 trasher87
      trasher87 trasher87, 25.12.2019 10:25
    -2
    Фу бля. Банальная зависть.
    И что в Ла Лиге АПЛ Серии А судят почти миллиардеров.
    Ок там зп. Выше пускай 5000-10000 евро.
    Но они же не плачут что мы судим миллионеров.
    Вам гнидам все мало.
    Если ты червивый ты будешь гнить везде.
    Теперь становится яснее картина нашего судейства.
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    khatskevich_bog
    online
      khatskevich_bog, 25.12.2019 10:07
    -2
    axylinam, 25.12.2019 09:55
    Не оправдывайся-всё равно никто не поверит.пустые стадионы из за таких судей.в Украине две команды в большом плюсе от судейства. остальные в огромном минусе
    Шахтер и Александрия?
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    axylinam
      axylinam, 25.12.2019 09:55
    -3
    Не оправдывайся-всё равно никто не поверит.пустые стадионы из за таких судей.в Украине две команды в большом плюсе от судейства. остальные в огромном минусе
    Ссылка
    dnk-msk
      dnk-msk, 25.12.2019 10:59
    0
    К сожалению, очень часто актуальна фраза "миллионеры судят миллионеров", потому что некоторым судьям столько платят за "правильные посвистывания", что среднестатистический футболист УПЛ позавидует!
    Ссылка
    markten1984
      markten1984, 25.12.2019 10:50
    0
    Футболисты плачут что стали меньше платить,судьи тоже маленькие зарплаты,министры и депутаты туда же.12 тысяч за 90 минут игры.Сколько же вам нужно если средняя зарплата в Украине 11000,тоесть ты за два часа зарабатываеш как остальные за месяц
    Ссылка
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