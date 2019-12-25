Роман ВАНТУХ: «Шаран убедил перейти в Александрию»

21-летний украинский полузащитник Роман Вантух, чей контракт принадлежит киевскому «Динамо», прокомментировал свой переход в «Александрию» на правах аренды.

— Все нюансы с переходом в «Александрию» уже улажены?

— Практически, мы уже обо всем договорились, осталось только подписать соглашение, рассчитанное до конца сезона.

— Сменить клуб было и твоим решением?

— Об интересе «Александрии» мне сказал агент, звонил и Владимир Шаран, который окончательно убедил меня перейти в его команду.

— У тебя была возможность продолжить выступления в «Олимпике»?

— Да. И я был доволен, что нахожусь в этой команде. Была даже устная договоренность о продлении контракта. Но, когда поступило предложение от «Александрии», отказаться было тяжело. Все-таки это — первая шестерка, борьба за еврокубки, и финансовая сторона была не на последнем месте.

— С прежней командой вы расстались друзьями?

— Да. Все хорошо, мы поговорили, и в «Олимпике» меня поняли.

— Висенте Гомес просил тебя остаться?

— Нет. Тренер пожелал мне удачи и дальнейшего прогресса. Он прекрасный человек.