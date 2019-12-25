Манджукич за полтора года в Катаре получит больше 10 млн евро

Хорватский футболист подписал контракт с катарским клубом до конца сезона 2020/21. За полтора года Манджукич заработает больше 10 миллионов евро.

Отметим также, что за Манджукича «Аль-Духаиль» заплатил «Ювентусу» 7 миллионов евро.