Манджукич за полтора года в Катаре получит больше 10 млн евро

Стали известны подробности сделки по переходу форварда «Ювентуса» Марио Манджукича в «Аль-Духаиль».
Хорватский футболист подписал контракт с катарским клубом до конца сезона 2020/21. За полтора года Манджукич заработает больше 10 миллионов евро.
Отметим также, что за Манджукича «Аль-Духаиль» заплатил «Ювентусу» 7 миллионов евро.
Источник — Goal.com
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