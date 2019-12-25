Барселона в январе избавится от двух игроков

Защитник Жан-Клер Тодибо и полузащитник Карлес Аленья, скорее всего, в январе покинут «Барселону».
Как сообщает Marca, Аленью хотят подписать «Хетафе» и «Бетис». Тодибо интересен «Милану» и «Байеру». Обоих футболистов «Барселона» планирует отдать в аренду.
Отмечается, что каждый из игроков хочет покинуть каталонский клуб.
На счету 21-летнего Аленьи 5 матчей за «Барселону» в этом сезоне, 19-летний Тодибо сыграл три матча.
Источник — Marca
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