Барселона в январе избавится от двух игроков

Защитник Жан-Клер Тодибо и полузащитник Карлес Аленья, скорее всего, в январе покинут «Барселону».

Отмечается, что каждый из игроков хочет покинуть каталонский клуб.

На счету 21-летнего Аленьи 5 матчей за «Барселону» в этом сезоне, 19-летний Тодибо сыграл три матча.