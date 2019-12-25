ФОТО. Роналду сменил прическу и сделал подарок на Рождество своему стилисту

34-летний форвард туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду сменил прическу в честь Рождества. Португалец постригся, после чего подарил своему стилисту футболку с автографом.
Nouvelle coupe pour Cristiano Ronaldo. ✂️ pic.twitter.com/qyMth8CNuq— Actu Foot (@ActuFoot_) December 25, 2019
Источник — Sport.ua
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