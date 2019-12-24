Жоау МАРИУ: «Роналду может переехать в Россию»

Хавбек «Локомотива» - о будущем Криштиану Роналду

  • 24.12.2019 20:57
  • 1821 просмотр
  • 3 комментария
Жоау МАРИУ: «Роналду может переехать в Россию»
© ФК Ювентус. Криштиану Роналду

Партнер Криштиану Роналду по сборной Португалии Жоау Мариу, который сейчас выступает за московский «Локомотив», считает, что в будущем форвард «Ювентуса» может оказаться в России:

– Криштиану – 35 лет. Как думаете: он может однажды оказаться в России?
– Почему нет? Если посмотрите на его карьеру, то он всегда искал вызов. С «Манчестером» Криштиану выиграл все, но захотел сделать то же самое с «Реалом». И добился своего. Теперь «Ювентус». Кто знает, что будет в будущем.

Если в России будет команда, которая будет ставить перед собой цель выиграть Лигу чемпионов, то Роналду может и переехать сюда. Все возможно.

Ранее Роналду проиграл финал впервые с 2013 года.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — rg.ru

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    comentraktor
    online
      comentraktor, 24.12.2019 21:24
    0
    В Россию может переехать только быстроногий Алебардо
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 24.12.2019 21:17
    0
    Роналду переедет в Ротор к физруку Хацкевичу
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 24.12.2019 21:09
    +1
    Анекдот года - Криштиану Роналду может переехать в Россию
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 24.12.2019 21:09
    +1
    Анекдот года - Криштиану Роналду может переехать в Россию
    Ссылка
    comentraktor
    online
      comentraktor, 24.12.2019 21:24
    0
    В Россию может переехать только быстроногий Алебардо
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 24.12.2019 21:17
    0
    Роналду переедет в Ротор к физруку Хацкевичу
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности