Жоау МАРИУ: «Роналду может переехать в Россию»

Партнер Криштиану Роналду по сборной Португалии Жоау Мариу, который сейчас выступает за московский «Локомотив», считает, что в будущем форвард «Ювентуса» может оказаться в России:

– Криштиану – 35 лет. Как думаете: он может однажды оказаться в России?

– Почему нет? Если посмотрите на его карьеру, то он всегда искал вызов. С «Манчестером» Криштиану выиграл все, но захотел сделать то же самое с «Реалом». И добился своего. Теперь «Ювентус». Кто знает, что будет в будущем.

Если в России будет команда, которая будет ставить перед собой цель выиграть Лигу чемпионов, то Роналду может и переехать сюда. Все возможно.

Ранее Роналду проиграл финал впервые с 2013 года.