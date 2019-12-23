Роналду проиграл первый финал с 2013 года

Туринский «Ювентус» уступил «Лацио» в матче за Суперкубок Италии. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу римлян.
Отметим, что в этом матче прервалась серия форварда Криштиану Роналду, который проиграл первый финал за 6 лет. Последний раз такое случалось в 2013-м году, когда Роналду в составе «Реала» уступил «Атлетико» (1:2) в финале Кубка Испании.
После этого Криштиану побеждал в 12-ти финальных матчах подряд.
Источник — Football-Italia
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