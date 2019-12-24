Посол Украины в Испании: «Клуб будет наказан за оскорбления в адрес Зозули»

В Испании продолжается разбирательство в деле оскорбления игрока «Альбасете» Романа Зозули, которого фаны «Райо Вальекано» в течение матча оскорбляли и обзывали нацистом.

Из-за этого игра была прервана и пока нет информации, когда матч будет закончен. Кроме того, «Райо» должен получить наказание.

В этом уверен посол Украины в Испании Анатолий Щерба.

«Наказание будет. Прежде всего, для клуба», - сказал Щерба.



По его словам, дисциплинарная комиссия, состоящая из представителей как национальной федерации футбола, так и чемпионата, применит санкции к этому клубу. В частности, если будут доигрывать второй тайм этого матча, который были остановлены из-за поведения ультрас, то это произойдет при пустых трибунах.

Ранее Зозуля на большой пресс-конференции высказал свое мнение по этому вопросу.