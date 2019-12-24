Шахтер проведет два сбора в Турции

«Шахер» определился с планами на нынешний зимний перерыв. Команда проведет два сбора в турецком Белеке.

Первый сбор пройдет с 20 по 30 января, второй – с 2 по 9 февраля. Спарринг-партнеры, с которыми «Шахтер» будет играть на сборах, пока не известны.

Свой следующий официальный матч «Шахтер» проведет 20 февраля против «Бенфики» в 1/16 финала Лиги Европы.

Ранее лидер «Шахтера» Тайсон заявил, что не будет продлевать контракт с клубом.