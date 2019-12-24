Карло АНЧЕЛОТТИ: «Фанаты Ливерпуля меня боятся»

Карло Анчелотти недавно стал новым главным тренером «Эвертона».

Итальянский специалист считает, что фанаты главного соперника «Эвертона», «Ливерпуля», его боятся:

«Я гулял по городу и встретил нескольких фанатов «Ливерпуля». Мне показалось, что они боятся. Они волнуются, когда видят меня, потому что я обыгрывал «Ливерпуль» много раз, возглавляя разные клубы».