Карло АНЧЕЛОТТИ: «Фанаты Ливерпуля меня боятся»

Карло Анчелотти недавно стал новым главным тренером «Эвертона».
Итальянский специалист считает, что фанаты главного соперника «Эвертона», «Ливерпуля», его боятся:
«Я гулял по городу и встретил нескольких фанатов «Ливерпуля». Мне показалось, что они боятся. Они волнуются, когда видят меня, потому что я обыгрывал «Ливерпуль» много раз, возглавляя разные клубы».
Источник — Mirror
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