Анчелотти определил первого игрока, которого хочет купить в Эвертон

Стал известен первый возможный трансфер «Эвертона» при Карло Анчелотти.
Как сообщает The Mirror, «ириски» собираются усилиться защитником «Шеффилд Юнайтед» Джоном Иганом.
На 27-летнего футболиста рассчитывает Анчелотти.
В этом сезоне на счету Игана 17 матчей за «Шеффилд Юнайтед». Трансфер может обойтись в 10 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Анчелотти перешел в «Эвертон», получив гарантии усиления состава.
Источник — Daily Mirror
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