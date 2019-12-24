Анчелотти определил первого игрока, которого хочет купить в Эвертон

Стал известен первый возможный трансфер «Эвертона» при Карло Анчелотти.

Как сообщает The Mirror, «ириски» собираются усилиться защитником «Шеффилд Юнайтед» Джоном Иганом.

На 27-летнего футболиста рассчитывает Анчелотти.

В этом сезоне на счету Игана 17 матчей за «Шеффилд Юнайтед». Трансфер может обойтись в 10 миллионов евро.