Анчелотти определил первого игрока, которого хочет купить в Эвертон

Мерсисайдцы могут усилиться защитником «Шеффилд Юнайтед»

  • 24.12.2019 17:01
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Анчелотти определил первого игрока, которого хочет купить в Эвертон
© Fussboll. Джон Иган
Стал известен первый возможный трансфер «Эвертона» при Карло Анчелотти.
 
Как сообщает The Mirror, «ириски» собираются усилиться защитником «Шеффилд Юнайтед» Джоном Иганом.
 
На 27-летнего футболиста рассчитывает Анчелотти.
 
В этом сезоне на счету Игана 17 матчей за «Шеффилд Юнайтед». Трансфер может обойтись в 10 миллионов евро.
 
Ранее сообщалось, что Анчелотти перешел в «Эвертон», получив гарантии усиления состава.
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Источник — Daily Mirror

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