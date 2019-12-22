Войти или Зарегистрироваться

Эвертон пообещал Анчелотти средства на трансферы

Итальянский специалист пришел в клуб под определенные гарантии

  • 22.12.2019 14:44
  • 549 просмотров
  • 1 комментарий
Эвертон пообещал Анчелотти средства на трансферы
© twitter.com/Everton. Карло Анчелотти

Карло Анчелотти 21 декабря был официально назначен на пост главного тренера «Эвертона». Как сообщает английская пресса, руководство клуба пообещало специалисту существенно усилить команду.

Sunday Times отмечает, что владелец «Эвертона» Фархад Мошири заявил, что новый тренер команды Карло Анчелотти получит достаточно средств, чтобы усилить состав в зимнее трансферное окно. В клубе надеются, что персона Анчелотти поможет привлечь более статусных футболистов.
 
У руля «Эвертона» Анчелотти дебютирует 26 декабря в матче против «Бернли».
 
На данный момент команда занимает 15-е место в таблице АПЛ, набрав 19 очков в 18 матчах.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — The Sunday Times

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    MaxUa
    MaxUa, 22.12.2019 14:53
    0
    Ну надо же. И тут расчет на привлечение лучших лучшими.
    Ссылка
    MaxUa
    MaxUa, 22.12.2019 14:53
    0
    Ну надо же. И тут расчет на привлечение лучших лучшими.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности