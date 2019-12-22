Эвертон пообещал Анчелотти средства на трансферы

Карло Анчелотти 21 декабря был официально назначен на пост главного тренера «Эвертона». Как сообщает английская пресса, руководство клуба пообещало специалисту существенно усилить команду.

Sunday Times отмечает, что владелец «Эвертона» Фархад Мошири заявил, что новый тренер команды Карло Анчелотти получит достаточно средств, чтобы усилить состав в зимнее трансферное окно. В клубе надеются, что персона Анчелотти поможет привлечь более статусных футболистов.

У руля «Эвертона» Анчелотти дебютирует 26 декабря в матче против «Бернли».

На данный момент команда занимает 15-е место в таблице АПЛ, набрав 19 очков в 18 матчах.