Николай БАЛАКИН: «Вакс – сильный арбитр и психолог»

Известный украинский арбитр Николай Балакин выступил с защитой в адрес своего бывшего коллеги Юрий Вакса, который известен прежде всего скандальным удалением Дениса Гармаша в матче «Шахтер» - «Динамо» в 2012 году:

«А знаете, что еще сложно в нашей работе? 100 матчей ты можешь отработать хорошо, а на 101-м провалиться. И тебе все будут это вспоминать.

Тот же Юрий Вакс – очень сильный арбитр и психолог. А все вспоминают только удаление Гармаша».

Ранее Балакин заявил, что Гармаш – проблемный игрок.