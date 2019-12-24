Николай БАЛАКИН: «Вакс – сильный арбитр и психолог»

Украинский арбитр выступил в защиту своего коллеги

  • 24.12.2019 16:33
  • 236 просмотров
  • 1 комментарий
Николай БАЛАКИН: «Вакс – сильный арбитр и психолог»
© 1927.kiev.ua. Николай Балакин

Известный украинский арбитр Николай Балакин выступил с защитой в адрес своего бывшего коллеги Юрий Вакса, который известен прежде всего скандальным удалением Дениса Гармаша в матче «Шахтер» - «Динамо» в 2012 году:

«А знаете, что еще сложно в нашей работе? 100 матчей ты можешь отработать хорошо, а на 101-м провалиться. И тебе все будут это вспоминать.

Тот же Юрий Вакс – очень сильный арбитр и психолог. А все вспоминают только удаление Гармаша».

Ранее Балакин заявил, что Гармаш – проблемный игрок.

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Источник — Трибуна

(3 голоса)

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Комментарии
    axylinam
    axylinam, 24.12.2019 16:46
    0
    уголовники со свистками облизывают друг друга
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 24.12.2019 16:46
    0
    уголовники со свистками облизывают друг друга
    Ссылка
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